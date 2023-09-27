По ее словам, россияне пока даже не проводят обязательных учений в Черном море.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после ликвидации штаба ЧФ РФ вражеские корабли стали вести себя осторожнее.

"Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве после уничтожения штаба ЧФ РФ. Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - сказала Гуменюк для телеканала "Эспрессо".

По ее словам, россияне пока даже не проводят обязательных учений в Черном море.

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"Корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места безопасности для базирования и пребывания в Черном море. А проведения учений, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем", - добавила Гуменюк.

Атака на штаб Черноморского флота РФ - детали

22 сентября рашисты признали факт ракетной атаки по штабу флота в Севастополе.

В ГУР заявили, что в результате атаки ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Погиб в том числе и командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как на деятельность вражеского флота повлияет потеря командующего, сравнив эту ситуацию с курицей без головы.

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