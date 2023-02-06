В ВВС Беларуси говорят, что их пилоты научились работать с этой техникой.

Россия передаст армии Республики Беларусь вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ.

Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ. По его словам, несколько недель назад они получили новую батарею Тор-М2, а в ближайшее время получат вертолеты Ми-35М.

"Целая эскадрилья, но мы получаем отряд, четыре, до апреля будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению", - сказал Лукьянович.

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Он рассказал о планах закупить самолеты СУ-30СМ и получить маловысотные радиолокационные комплексы "Роса" беларуского производства, а также радиолокационные станции "Восток".

"Также спланирована поставка значительного количества авиационных средств поражения", - сказал он.

Роль Беларуси в войне

С начала полномасштабного вторжения РФ использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине. Кроме того, российские войска зашли на север Украины со стороны Беларуси.

Россия перебрасывает в Беларусь технику и личный состав, они систематически проводят совместные учения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что риск наступления российской армии со стороны Беларуси будет сохраняться в течение года.

Вчера сообщалось, что в Беларуси от областей, граничащих с Украиной, отвели 12 вертолетов российских военно-космических сил.

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