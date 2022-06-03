Ми-35 – очередная модернизация советского известного вертолета Ми-24, начертанного в 60-х годах.

Вооруженные Силы Украины регулярно уничтожают рашиские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52, которые являются специализированными машинами и активно используются армией РФ в боях. Но учащаются случаи, когда после попадания у прицела украинского бойца падают довольно редкие вертолеты, например, Ми-35М.

Возможности и особенности Ми-35М

Как часто бывает в РФ, за любым новым названием кроется хорошо знакомая советская разработка. И Ми-35М или просто Ми-35 – модернизация хорошо известного Ми-24, разрабатывавшегося в 60-х годах. При этом тогда лично Михаил Миль задумал универсальный вертолет, который мог бы одновременно играть роль транспортной и ударной машины. Несмотря на то, что вся история конструирования показывает, что гибрид - очень редко когда бывает жизнеспособным.

Поэтому создание "летающей БМП", вмещающей до восьми бойцов в десантном отделении и несущей вооружение для их огневой поддержки, привело к тому, что в абсолютном большинстве случаев Ми-24 использовали только в качестве ударного вертолета.

Провал этой концепции привел к появлению таких долгостроев, как исключительно ударных Ми-28 и Ка-50. Но производимые в огромном количестве Ми-24 нуждались в модернизациях. Поэтому в РФ, как только появились шальные нефтегазовые деньги, начали модернизировать вертолет, получивший название Ми-24ВМ.

Но впоследствии для упрощения работы с иностранными клиентами и увеличения экспортного потенциала переименовали в Ми-35М. Это связано с тем, что на экспорт во времена СССР Ми-24, в зависимости от модернизации шли, под названиями Ми-25 и Ми-35.

При модернизации Ми-35М в РФ пошли довольно простым путем – интегрировали часть решений из Ми-28: несущий и боковой винты, втулку с эластомерными шарнирами, новый автомат перекоса, а также некоторые элементы бортового радиолокационного оборудования, в первую очередь – системы защиты против ракет ПЗРК. Также в Ми-35М шасси сделали неубирающимися, а после 2014 года задекларировали замену двигателей.

Также была добавлена ​​оптико-электронная система с телевизионным и тепловизионным каналами, а также лазерным дальномером. Она обеспечивает обнаружение целей на дальности до 5-6 км в день и 3-4 км ночью. Также в РФ заявляли, что в вооружении вертолета Ми-35М встроен противотанковый ракетный комплекс "Атака".

Но большинство видео с использованием противником вертолетов свидетельствует, что главное их вооружение – неуправляемые реактивные снаряды, запускаемые с искусственно увеличенной дистанции благодаря пуску на кабрировании (с задранным носом).

В то же время на примере Ми-35М хорошо видно, что обновление машин проходило в РФ неоднородно, а разные машины получали разные системы и оснастки.

Как отличить Ми-35М от Ми-24

Легче всего различить Ми-35М от Ми-24 по крылу, которое у Ми-24 имеет три пилона, а у Ми-35 только два. Также можно обратить внимание на Х-образный боковой винт у Ми-35М вместо трехлопастного у Ми-24.

А сразу за кабинами экипажа по бортам Ми-35 расположены выступы, скорее всего, с элементами системы предупреждения и противодействия ракетам от ПЗРК. А под кабиной оператора вооружения – хорошо видная оптико-прицельная станция.

Характеристики Ми-35М (заявленные)

Экипаж : 2

: 2 Десантноемкость : 8

: 8 Боевая нагрузка : до 1,5 т

: до 1,5 т Максимальный взлетный вес : 11,5 т

: 11,5 т Максимальная скорость : 300 км/год

: 300 км/год Крейсерская скорость : 240-260 км/год

: 240-260 км/год Потолок статический : 3150 м

Вооружение Ми-35М:

23-мм автоматическая пушка ГШ-23Л в подвижной установке (боезапас: 450 снарядов)

На четырех точках подвески могут размещаться в разных комбинациях: