Вертолеты перебазировались значительно дальше от границ.

В Беларуси от областей, граничащих с Украиной, отвели 12 вертолетов военно-космических сил РФ.

По информации мониторингового проекта, "Беларускі Гаюн", 5 февраля в период 09:00-10:30 с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи" перебазировались 12 вертолетов ВКС РФ, среди которых были Ми-8 и Ми-24.

Наблюдатели также напомнили, что 19 января с аэродрома "Мачулищи" к "Лунинцу" перебросили группу из 11 вертолетов ВКС РФ, теперь они все вернулись обратно.

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Что происходит в Беларуси

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами. Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Не исключено, что летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы. Сейчас угроз наступления войск ВС РФ и Беларуси украинская разведка не видит.

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