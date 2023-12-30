Европейцы еще не вышли "из состояния благости и умиротворения по отношению к стране-агрессору", отметил эксперт.

Российские войска могут совершить нападение на государства, которые являются членами НАТО.

Европейские страны еще не вышли "из состояния благости и умиротворения по отношению к стране-агрессору" и к российскому диктатору Владимиру Путину как ее главарю, таким мнением генерал-лейтенант Игорь Романенко поделился в эфире канала "FreeДом".

"Риски существуют, к сожалению (нападения РФ на государства Альянса, - Ред.). И ближайшие страны к Российской Федерации это понимают лучше других. И, в общем-то, предпринимаются действия. Однако Европа привыкла жить сыто и спокойно…", - отметил собеседник.

Видео дня

Интересные новости насчет отношений Россия - НАТО

Отношения Альянса с РФ ухудшились, в частности, из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину. Государства Альянса считают Россию угрозой и активно поддерживает украинцев, которые также хотят пополнить ряды НАТО. Российские власти, в свою очередь, считают Альянс враждебным блоком.

В конце ноября текущего года заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, не видит предпосылок для улучшения отношений между его страной и НАТО в обозримой перспективе. Кроме того, он оценил вероятность того, что в будущем произойдет вооруженный конфликт между Россией и странами-членами Альянса. По его словам, "целиком и полностью выбор на стороне НАТО".

Позже стало известно, что во время нового массированного удара россиян по Украине в Польше пролетела ракета РФ, а потом была сбита. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что в НАТО следят за ситуацией.

Стоит отметить, что существует 5 статья НАТО, в которой говорится, что нападение на одно государство является атакой на всех членов Альянса, и после этого будет коллективная оборона.

Справка УНИАН. Что такое НАТО - это Североатлантический альянс, военно-политический блок, в который входит 31 государство. На английском полное название блока - North Atlantic Treaty Organization, а это переводится как Организация Североатлантического договора.

В частности, в Альянс входят Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Финляндия, США и Великобритания.

Вас также могут заинтересовать новости: