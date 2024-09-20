Украинская армия может одолеть большинство армий мира, но имеет свои ограничения / фото REUTERS

Сдерживая российскую агрессию, Украина остается в двадцатке сильнейших в военном плане государств мира, хотя за последний год и потеряла три позиции. Такой рейтинг составил портал Global Firepower.

Авторы этого ежегодного рейтинга утверждают, что при его составлении они учитывают более 60 различных параметров, начиная от количества солдат и уровня финансирования армии, заканчивая географическими условиями страны.

В обновленном рейтинге за 2024 год Украина оказалась на 18-й позиции, хотя год назад была 15-й. Рядом с нами в рейтинге находятся Австралия (16-я), Израиль (17-й), Германия (19-я) и Испания (20-я). При этом позади Украины остаются, например, Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния.

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Сильными сторонами Украины аналитики считают достаточно большое количество солдат и мобилизационного резерва в целом. Общую оснащенность армии наземной техникой, авиацией и ПВО тоже считают на достаточно высоком уровне. Зато самым слабым местом Украины является фактическое отсутствие военно-морского флота и ограниченная протяженность границ. Недостатком является и отсутствие собственных запасов нефти.

В целом же первая двадцатка выглядит следующим образом:

  1. США
  2. Россия
  3. Китай
  4. Индия
  5. Южная Корея
  6. Великобритания
  7. Япония
  8. Турция
  9. Пакистан
  10. Италия
  11. Франция
  12. Бразилия
  13. Индонезия
  14. Иран
  15. Египет
  16. Австралия
  17. Израиль
  18. Украина
  19. Германия
  20. Испания

Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают в первую очередь большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.

Геополитическая борьба США, России и Китая

Как писал УНИАН, США анонсировали план усиления боеготовности своего флота до 2027 года. По данным американской разведки, к этой дате Китай планирует закончить собственную подготовку к вторжению на Тайвань.

Между тем The Washington Post предостерегает от игнорирования военного потенциала России. Несмотря на свои катастрофические неудачи в Украине, Россия остается мощной военной силой, которая способна создать проблемы в любой точке мира.

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