Украина до сих пор сильнее Германии, Испании, Польши и Тайваня.

Сдерживая российскую агрессию, Украина остается в двадцатке сильнейших в военном плане государств мира, хотя за последний год и потеряла три позиции. Такой рейтинг составил портал Global Firepower.

Авторы этого ежегодного рейтинга утверждают, что при его составлении они учитывают более 60 различных параметров, начиная от количества солдат и уровня финансирования армии, заканчивая географическими условиями страны.

В обновленном рейтинге за 2024 год Украина оказалась на 18-й позиции, хотя год назад была 15-й. Рядом с нами в рейтинге находятся Австралия (16-я), Израиль (17-й), Германия (19-я) и Испания (20-я). При этом позади Украины остаются, например, Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния.

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Сильными сторонами Украины аналитики считают достаточно большое количество солдат и мобилизационного резерва в целом. Общую оснащенность армии наземной техникой, авиацией и ПВО тоже считают на достаточно высоком уровне. Зато самым слабым местом Украины является фактическое отсутствие военно-морского флота и ограниченная протяженность границ. Недостатком является и отсутствие собственных запасов нефти.

В целом же первая двадцатка выглядит следующим образом:

США Россия Китай Индия Южная Корея Великобритания Япония Турция Пакистан Италия Франция Бразилия Индонезия Иран Египет Австралия Израиль Украина Германия Испания

Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают в первую очередь большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.

Геополитическая борьба США, России и Китая

Как писал УНИАН, США анонсировали план усиления боеготовности своего флота до 2027 года. По данным американской разведки, к этой дате Китай планирует закончить собственную подготовку к вторжению на Тайвань.

Между тем The Washington Post предостерегает от игнорирования военного потенциала России. Несмотря на свои катастрофические неудачи в Украине, Россия остается мощной военной силой, которая способна создать проблемы в любой точке мира.

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