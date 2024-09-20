Несмотря на катастрофическую ситуацию в Украине, Россия все еще опасна в глобальном масштабе.

Полномасштабное вторжение в Украину стало стратегической катастрофой для России. Однако, несмотря на свою технологическую отсталость, коррумпированность и некомпетентность военно-политического руководства, Россия все еще остается мощной силой, которая способна создавать проблемы по всему миру. Об этом в авторской статье для The Washington Post пишет обозреватель Ли Хокстадер, который специализируется на европейской, в частности российской тематике.

Он обратил внимание, что на этой неделе Россия начала масштабные военно-морские учения "Океан-2024", в которых, по российским же данным, задействовано 400 боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также около 90 000 военнослужащих. Учения проходят в Северной Атлантике, Тихом океане, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

"Даже если российские цифры завышены, операция стала напоминанием о том, что Москва имеет достаточно возможностей для распространения влияния по всему миру. Этот отрезвляющий факт часто теряется на фоне растущей угрозы Китая и поворота Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону", - пишет журналист.

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Российские сухопутные силы Хокстадер описал как "некомпетентно управляемые и подчиненные тирану, который находился в плену собственного высокомерия и неоимперских амбиций".

"Но хотя Россия является коррумпированной, ретроградной, нигилистической силой, она остается силой", - подчеркнул он, напомнив, что сейчас РФ тратит треть своего госбюджета на военные нужды.

Говоря о возможности РФ создавать проблемы далеко за пределами Украины, обозреватель напоминает, что в войне на Черном море Кремль потерял преимущественно "очень старые или ограниченные" корабли. В целом же военно-морской флот России "не потерял ни одной своей боевой способности в голубой воде", то есть в ведении боевых действий в открытом океане.

Чтобы подчеркнуть эту способность, в июне три российских военных корабля и подводная лодка вошли в кубинские воды и несколько дней оставались неподалеку от Гаваны. Они не были оснащены ядерным оружием, но имели на борту высокоточные гиперзвуковые ракеты с радиусом действия в несколько сотен миль. Также Путин регулярно и успешно запугивает Запад ядерным оружием, которое у России все же действительно есть.

"Стратегия Путина выглядит все более обоснованной, поскольку общественная поддержка Украины в США и некоторых частях Европы ослабла. Там отпала надежда на то, что Россия может потерпеть поражение на поле боя, или что ее экономика упадет под бременем санкций США. Запад был прав, помогая Киеву сохранить независимость. Сейчас ему нужно сформулировать мощную долгосрочную стратегию, которая бы сдержала будущую российскую агрессию в Украине и в других местах - без иллюзий, что Москва является истощенной силой", - пишет Хокстадер.

Россия пытается запугать мир

Как писал УНИАН, Путин приказал сделать армию РФ второй по численности в мире. Но обозреватель The Telegraph считает это проявлением отчаяния, поскольку это можно считать признанием провала войны в Украине.

На этом фоне Россия пытается всячески показать, что едва ли не завтра способна бросить вызов НАТО - самому мощному военному альянсу в мире. Например, Москва угрожает ударить ракетами по Европарламенту, если Украине позволят бить западными ракетами вглубь России.

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