Решением об ATACMS Байден оказал Трампу большую стратегическую услугу, - Bloomberg

Байден пошел на взвешенный риск эскалации, фактически отвечая на эскалационный шаг Путина, а также дал пространство для маневров Трампу.

Дональд Трамп-младший назвал решение Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России "трамповской услугой". По его словам, это решение вызвано или настоящим возмущением, или же политической стратегией, которая облегчает позицию Байдена на фоне украинско-российской войны, пишет Bloomberg.

Это решение стало важным моментом, поскольку в течение длительного времени Байден сдерживался от предоставления Украине таких мощных ракетных систем, чтобы избежать эскалации конфликта. В частности, американский президент всегда опасался, что такое действие может привести к непосредственной конфронтации между войсками США и России или даже вызвать ядерную эскалацию.

Впрочем, зеленый свет на ATACMS дает украинцам больше возможностей в борьбе с российским агрессором, в частности, для атаки на важные военные объекты и склады боеприпасов, расположенные на территории России. Первый запуск украинскими войсками ATACMS на этой неделе ставит под вопрос, была ли сдержанность Байдена в предоставлении таких систем действительно стратегически обоснованной.

Видео дня

Другие западные союзники, такие как Франция и Великобритания, которые поставляли Украине другие типы оружия, могут последовать примеру решения Байдена и начать поставки своих вариантов подобных ракетных систем. С одной стороны, это дает Украине дополнительные возможности для отпора российской агрессии, с другой - создает новые вызовы для западных лидеров, которые стремятся избежать прямого противостояния с Россией.

Как отмечают некоторые критики, сам по себе шаг Байдена не изменит кардинально ход войны. Предоставление оружия, как и передача западных танков или самолетов F-16, не привело к решающим изменениям на фронте. Поэтому важно понимать, что разрешив Украине использовать ATACMS, Байден фактически ответил на эскалацию со стороны Путина, который привлек к войне солдат из Северной Кореи. Кроме того, Россия активно готовится к контратакам, чтобы отвоевать контроль над Курской областью.

Один из ключевых моментов - это изменение тактики Путина, который в последние годы пересмотрел свою ядерную доктрину, делая ее более агрессивной. В сентябре он заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "агрессии против России со стороны любой неядерной страны", если та страна имеет поддержку ядерной державы. Эти слова, вероятно, адресованы и Украине, и ее западным союзникам. Путин также подписал новую ядерную доктрину, которая может дать ему дополнительные рычаги для маневра в будущих переговорах.

Однако Байден прекрасно понимает, что каждый шаг имеет стратегическое значение, и на данный момент он пытается сдержать дальнейшую эскалацию конфликта, особенно в условиях приближения новой эры геополитики после инаугурации Трампа. Издание пишет:

"То, что Трамп-младший и другие члены переходной команды, кажется, не понимают, так это то, что решением о ATACMS Байден оказал своему преемнику тактическую услугу. Он взвешенно отвечал эскалации Путина и сделал украинцев несколько сильнее против неизбежного российского нашествия. Этот шаг спасает Трампа от необходимости эскалации позже и взамен дает ему фишки, чтобы снова торговаться в следующем году".

Увеличение территориальных выгод России может усилить ее переговорную позицию не только с Украиной, но и на международной арене, включая потенциальную встречу с Трампом. И именно поэтому Байден, с одной стороны, не может позволить Путину получить больше территории, а с другой стороны, стремится не дать ему возможности оправдать дальнейшую эскалацию в интересах внутренней политики.

Принятие решения по ATACMS, вероятно, также частично объясняется желанием Байдена заготовить определенную военную "карту", которую можно будет использовать в контексте будущих переговоров. Путин, как представляется, недоволен таким шагом, поскольку он надеется, что Трамп, как следующий президент США, будет пытаться изменить ход войны в пользу России, возможно, путем ослабления поддержки Украины.

В результате Байден, даже предоставляя Украине ATACMS, одновременно сохраняет возможность для дальнейших маневров и дает Трампу определенные стратегические опции для мирных переговоров. Этот шаг не только отвечает на вызовы Путина, но и создает условия для будущих дипломатических решений, в которых Украина может получить важные выгоды. Трамп, который традиционно любит демонстрировать свою способность достигать соглашений, может оценить этот ход как часть "миротворческой" стратегии, которую ему придется реализовать после вступления в должность.

Применение ракет ATACMS по России

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает мировой войной из-за разрешения Джо Байдена на применение ВСУ ракет ATACMS. Он написал, что использование западных ракет против России может быть расценено как нападение стран НАТО. По словам Медведева, в таком случае Россия может применить оружие массового поражения, как против Киева, так и против объектов НАТО, где бы они ни находились.

Вас также могут заинтересовать новости: