Он заявил о праве России применить оружие массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО.

Экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает мировой войной из-за разрешения Джо Байдена на применение ВСУ ракет ATACMS по военным целям страны-террориста.

Как пишет BILD, канцлер Германии Олаф Шольц получил неожиданный "комплимент" из Кремля за отказ поставлять Украине ракеты Taurus.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Шольца "ответственной". Однако сам Шольц, реагируя на эти слова, был сдержан и отметил: "Господин Лавров часто говорит много, но не по существу".

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На саммите G20 в Бразилии Лавров вновь использовал трибуну для угроз в адрес западных стран. Он напомнил о новой российской ядерной доктрине, согласно которой нападение на Россию со стороны неядерного государства, поддерживаемого ядерными державами, может быть расценено как совместная атака на РФ.

Поводом для подобных заявлений стали удары Сил обороны Украины по территории Брянской области с использованием американских ракет ATACMS.

При этом, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, известный своими неадекватными высказываниями, снова пригрозил Западу третьей мировой войной.

Он написал, что использование западных ракет против России может быть расценено как нападение стран НАТО. По словам Медведева, в таком случае Россия может применить оружие массового поражения, как против Киева, так и против объектов НАТО, где бы они ни находились.

"Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война – УНИАН)", — заявил он в своем посте.

Украина наносит удары ракетами ATACMS по России

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, на 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

По информации издания, ракеты поразили крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области, более чем в 115 километрах от границы с Украиной и в 190 километрах к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

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