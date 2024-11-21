По его словам, это может привести регион и мир к грани новой большой войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за предоставленное ВСУ разрешение наносить удары по российской территории с использованием ракет ATACMS. Как пишет CNN Türk, по словам Эрдогана, такие действия только приведут к разжиганию конфликта.

"Я не считаю это решение правильным и осуждаю его… Таким шагом господин Байден фактически подлил масло в огонь, создавая условия для дальнейшего затягивания и даже расширения конфликта", - отметил Эрдоган.

По его словам, такое разрешение приведет к еще большему ответу со стороны России.

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"(Владимир) Путин уже утвердил доктрину, которая предусматривает применение ядерного оружия в случае баллистических ракетных ударов по России. Все это может привести регион и мир к грани новой большой войны. Подход "после меня хоть потоп" ни к чему хорошему не приведет", - заявил турецкиий лидер.

Он добавил, что любая ошибка или провокация в данной ситуации "может быть приравнена к поджогу пороховой бочки".

По его мнению, Россия и Украина должны "проявлять сдержанность", избегать провокаций и сосредоточиться на мирных усилиях.

Применение ракет ATACMS по России

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает мировой войной из-за разрешения Джо Байдена на применение ВСУ ракет ATACMS. Он написал, что использование западных ракет против России может быть расценено как нападение стран НАТО. По словам Медведева, в таком случае Россия может применить оружие массового поражения, как против Киева, так и против объектов НАТО, где бы они ни находились.

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