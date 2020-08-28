В Беларуси силовики ограничили применение силы против участников протестов, однако президент Александр Лукашенко в любой момент готов вернуться к силовому сценарию.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" белорусский журналист Евгений Волошин.
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"Лукашенко дал прямое указание и сказал о том, что "мы с ними разберемся уже в ближайшее время с начала недели". Силовики, с учетом того, какие проблемы им принесли эти акты насилия, теперь выполняют так, как могут - не задерживают женщин, нет грубых избиений", - рассказал Волошин.
Он напомнил, что в воскресенье оппозиция снова выйдет на улицы протестовать против результатов президентских выборов.
"На прошлой неделе в обычные будние дни тоже казалось, что все тихо, что на акцию в воскресенье не соберется много людей. Но людей собралось даже больше, чем 16 августа. Пришли более 100 тысяч человек, и определенная эскалация была", - отметил журналист.
По его мнению, сейчас в Беларуси не стоит ожидать "какого-то уж очень силового варианта", когда снова людей начнут тысячами отправлять в следственные изоляторы.
"Задержание все равно будут, и тут такой момент, что возможны провокации - они были возможны в любой момент. Если кто-то разобьет окна в государственном учреждении, или подойдут ближе к Дворцу независимости, здесь могут быть абсолютно любые варианты, потому что Лукашенко не совсем сейчас предсказуем", - подчеркнул журналист.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.
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