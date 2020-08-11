"Прекратите преследования": страны Скандинавии и Балтии обратились к Лукашенко из-за событий в Беларуси

Министры стран Скандинавии и Балтии настаивают на немедленном освобождении всех задержанных.

Министры иностранных дел 8 стран Скандинавии и Балтии призвали власти Беларуси прекратить преследование политических оппонентов.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Латвии.

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Они выразили серьезную обеспокоенность насилием против протестующих в Беларуси.

«Мы настоятельно призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц и уважать права человека и свободы», - отмечается в заявлении.

Также главы МИД призвали белорусское правительство немедленно присоединиться к «настоящему политическому диалогу» с оппозицией, чтобы в дальнейшем избежать применения насилия.

Министры считают, что президентские выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, а также не соответствовали международным обязательствам этой страны и глобально признанным стандартам демократии и верховенства права.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

Сегодня, 11 августа в Минске снова слышны взрывы и сообщается о задержаниях.

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