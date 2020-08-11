"Прекратите преследования": страны Скандинавии и Балтии обратились к Лукашенко из-за событий в Беларуси
Министры иностранных дел 8 стран Скандинавии и Балтии призвали власти Беларуси прекратить преследование политических оппонентов.
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Латвии.
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Они выразили серьезную обеспокоенность насилием против протестующих в Беларуси.
«Мы настоятельно призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц и уважать права человека и свободы», - отмечается в заявлении.
Также главы МИД призвали белорусское правительство немедленно присоединиться к «настоящему политическому диалогу» с оппозицией, чтобы в дальнейшем избежать применения насилия.
Министры считают, что президентские выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, а также не соответствовали международным обязательствам этой страны и глобально признанным стандартам демократии и верховенства права.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
- Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.
- Сегодня, 11 августа в Минске снова слышны взрывы и сообщается о задержаниях.
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