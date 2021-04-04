Музыкант много лет страдал от наркозависимости, несколько раз проходил реабилитацию.

Американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) госпитализирован в Нью-Йорке с сердечным приступом, за его жизнь борются врачи.

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Как сообщает NPR, адвокат Симмонса подтвердил журналистам, что 50-летний музыкант очень болен. При этом он не подтвердил информацию СМИ о том, что Симмонс пострадал от передозировки наркотиков. Причину сердечного приступа адвокат не уточнил.

DMX прославился в девяностых годах, шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200, что стало беспрецедентным результатом. Кроме того, рэпер известен и как актер - его знают по ролям в фильмах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы».

Известно, что музыкант много лет страдал от наркозависимости, несколько раз проходил реабилитацию.

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Автор: Дмитрий Захаров