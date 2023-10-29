Обозреватель усмотрел в заявлении президента Турции популизм.

В выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе митинга в стамбульском аэропорту Ататюрка 28 октября, которое было пронизано религиозной тематикой, просматривается скорее политический популизм, чем его реальная готовность воевать. Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"Эрдоган своим жестким выступлением актуализировал вопрос о совершенно неожиданной стороне конфликта… Неужели Турция и вправду может силовым методом вмешаться в контртеррористическую операцию Израиля, преобразовав ее в полноценную войну?" - отметил эксперт.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Коваленко напомнил, что Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) являются сторонниками исламского консерватизма. То есть, как отметил обозреватель, их ставка делается на консервативный, религиозный электорат, и сегодня у Эрдогана появилась возможность объединить консервативное общество Турции: "Повысив свою электоральную стабильность, воспользовавшись, как бы это цинично не прозвучало, но трендовой информационной волной на секторе Газа".

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При этом Коваленко предостерег Эрдогана от полного провала:

"Ему не мешало бы изучить в деталях опыт Анвара Садата, как, имея тотальное и всестороннее превосходство, можно не просто проиграть все, но и оказаться на шаг к потере даже своей собственной страны. На шаг к потере занимаемого поста Эрдоган оказался в этом году, зачем же заводить себя в историческую петлю, из которой еще никому не удавалось выбраться?".

Напомним, 28 октября Эрдоган выступил в Стамбуле на "Большом палестинском митинге". В своей речи он обвинил западные страны, пригрозил началом религиозной войны и заявил, что Турция готова жертвовать жизнями.

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