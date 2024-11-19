Президент напомнил, что у Украины есть дальнобойные дроны собственного производства.

Украина имеет в своем арсенале американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и будет их применять для ослабления военного потенциала России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

"Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности. В Украине есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил президент, Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали решение об усилении нашего государства дальнобойными средствами поражения. Зеленский заявил:

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"Я думаю, после заявлений о ядерном оружии (о российской готовности использовать ядерное оружие - УНИАН), уже и Германии пора поддержать соответствующие решения (о предоставлении ракет Taurus - УНИАН)".

Глава государства отметил, что к решениям о разрешении на применение западного дальнобойного оружия по территории России важно добавить "количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал Российской Федерации, где бы он ни находился".

Дальнобойные удары по РФ - последние новости

На 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Указывается, что ракеты поразили большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России, более чем в 115 км от границы с Украиной и в 190 км к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

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