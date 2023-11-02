Также под санкции попали несколько российских банков.

США расширили санкционный список против страны-агрессора России, включив в него почти 40 физических лиц и десятки компаний. Полный перечень публикует Министерство финансов США

В частности, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи.

Кроме того, в списке теперь значатся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.

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Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в список санкций добавлено около 200 юридических лиц. Среди них - компании российского ВПК (Aeroscan Limited Liability; Hartis DV LLC; ID Solution LLC; ООО OMP; Spel LLC; STC Orion LLC; ZALA Aero Group; Mvizion LLC).

"Кроме того, санкции коснулись ряда компаний из разных стран, которые помогают россиянам обходить санкции и получать компоненты к вооружениям", - отметил он.

Ермак добавил, что под ограничениями оказались компании из разных секторов экономики России - "СПБ Биржа", "Абсолют банк", банк "Хоум Кредит", "Почта банк", ВБРР, "Российский стандарт", "Арктик СПГ, научно-технический центр "Газпром-нефти".

В "черный список" внесены заместители министров промышленности и торговли России Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, а также заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

Еще США ввели санкции против ФАУ "Роскапстрой", корпорации AEON и связанных с ней структур, а также сына владельца холдинга - Глеба Троценко.

Помощь США Украине - актуальное

Как писал УНИАН, новый спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Штаты "не собираются оставлять" Украину.

Колумнист The Wall Street Journal Уильям А. Гальстон высказался о том, какими могут быть параменты нового законопроекта о помощи США Украине. В частности, по его мнению, пакет помощи будет предусматривать финансирование на весь 2024 год, поскольку в Штатах в следующем году пройдут президентские выборы.

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