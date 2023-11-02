Даже принятие законопроекта о помощи Украине не завершит дебаты по этому вопросу, считает колумнист.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон однозначно высказался относительно поддержки Киева, подчеркнув, что Соединенные Штаты "не собираются оставлять" Украину. В то же время Джонсон не соглашается с просьбой администрации президента Джо Байдена о согласовании совместного пакета финансирования для оказания помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также усиления границ с Мексикой. Спикер настаивает на отдельном пакете помощи для Израиля, оставляя вопрос о помощи Украине открытым.

Колумнист Уильям А. Гальстон в статье для The Wall Street Journal отмечает, что хотя спикер не уточнил ни условий, ни сроков принятия законопроекта о поддержке Украины, нетрудно догадаться, какими будут параметры этого законопроекта.

Сроки оказания помощи

Гальстон предполагает, что пакет помощи для Украины будет предусматривать финансирование на весь 2024 год, поскольку в США в следующем году пройдут президентские выборы.

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"Во-первых, немногие избранные должностные лица в любой из партий готовы голосовать повторно по этому вопросу в течение года выборов, поэтому законопроект, скорее всего, продлит помощь на достаточно длительный период, чтобы пройти президентские выборы 2024 года", – пишет он.

Компенсация помощи за счет бюджета

Кроме этого, Джонсон настаивал на том, что необходимо компенсировать суммы, выделенные на помощь Израилю, и отмечал, что "собирается найти компенсацию в бюджете". Белый дом в ответ на это обвинял республиканцев в политизации вопроса о помощи и предупреждал о разрушительных последствиях. Гальстон отмечает, что требовать компенсаций помощи Украине у Джонсона вряд ли получится.

"Если спикер настаивает на компенсации стоимости помощи Израилю, он вряд ли сможет поступить иначе с предложением помощи Украине, которая получит гораздо меньшую поддержку внутри его собственной фракции. Это будет непросто, потому что помощь Украине будет стоить дороже помощи Израилю, даже если Конгресс откажется от просьбы Байдена. Потребности Украины шире, чем потребности Израиля, и масштаб ее борьбы против российской агрессии больше, чем борьба Израиля с ХАМАС и его сторонниками", – отмечает автор статьи.

Отчетность Украины за оказанную помощь

Колумнист также предполагает, что спикер Палаты представителей будет продолжать настаивать на изменении политики по оказанию помощи Украине, как и его предшественник Кевин Маккарти.

"Настойчивое требование бывшего спикера Кевина Маккарти о том, чтобы Украина больше не получала неограниченную свободу и сумму денег, пользуется широкой поддержкой среди республиканцев в Палате представителей. У нового спикера есть сильные стимулы придерживаться этой линии. Маккарти никогда не разъяснял, что будет означать его новая политика, но она, вероятно, предусматривает более своевременный, подробный и прозрачный учет средств, выделяемых Украине, а также усиленную борьбу с коррупцией, которая, несмотря на усилия президента Владимира Зеленского, продолжает мешают военным усилиям страны. Хорошо продуманные меры надзора должны иметь существенную поддержку обеих партий", – говорится в статье.

Споры о защите американской границы

Еще одним камнем преткновения при рассмотрении помощь Украине, акцентирует Гальстон, может стать финансирование усиления государственной границы США.

"В конце концов, республиканцы Палаты представителей выступили с резкой критикой администрации Байдена, заявив, что ее больше беспокоит восточная граница Украины, чем южная граница Америки. При обсуждении пакета помощи Украине республиканцы Палаты представителей не удовлетворятся просто увеличением финансирования текущей иммиграционной политики, они также будут настаивать на усилении пограничных мер. Если это произойдет, администрации Байдена придется выбирать между разрывом с прогрессивными сторонниками иммиграции в своих рядах и прекращением помощи Украине", – отмечает он.

Дебаты по Украине продолжатся

Кроме того, он акцентирует, что преодоление всех препятствий и принятие законопроекта о помощи Украине не завершат дебаты по этому поводу в целом, поскольку впереди выборы, на которых столкнутся Дональд Трамп, являющийся самым изоляционистским лидером Республиканской партии за более чем 70 лет, и преданный интернационалист Джо Байден.

"Интернационалисты будут требовать от американцев продолжать нести бремя глобального лидерства, и это будет трудно продать в 2024 году. ... Но одно должно быть понятным: отказ от Украины повлечет ударную волну для возглавляемых США альянсов, которые защищали демократию и поддерживали мир между большими державами после Второй мировой войны, с несчетным множеством последствий для всех нас", – резюмирует колумнист Уильям А. Гальстон

Запрос администрации Байдена на 106 миллиардов долларов - главное

В начале октября Пентагон предупредил Конгресс США, что деньги на военную помощь для Украины заканчиваются. Ведомство призвало возобновить финансирование Украины, поскольку принятый накануне временный бюджетный законопроект, который будет действовать до 17 ноября, не предусматривал помощи Киеву.

20 октября администрация президента США Джо Байдена запросила финансирование на 2024 финансовый год на сумму 106 миллиардов долларов. 61,4 миллиарда долларов должны были пойти на помощь Украине, еще 13,6 миллиарда долларов – на охрану границ США, еще 14,3 миллиарда долларов – на поддержку Израиля.

Республиканец Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей Конгресса США, выступил за отдельное рассмотрение пакета помощи Израилю с увеличением суммы с 14,3 до 14,5 миллиардов долларов.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл пошел против линии партии и выступил за включение помощи Украине в новый пакет финансирования. В то же время он настаивает на том, чтобы больше внимания было уделено именно решению проблемы на границе с Мексикой. Споры в Конгрессе о мигрантах могут помешать одобрению финансирования для Украины.

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