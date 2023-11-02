Встреча происходит на фоне выхода РФ из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

На следующей неделе Китай и Соединенные Штаты Америки обсудят контроль над ядерным оружием. Это первые такие переговоры со времен администрации президента Барака Обамы, сообщает Wall Street Journal.

Министерство иностранных дел Китая заявило после визита министра иностранных дел Ван И в Вашингтон, что в ближайшие дни две страны проведут "консультации по контролю над вооружениями и нераспространению".

Переговоры по вооружениям, по информации издания, возглавит Мэллори Стюарт, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, и Сунь Сяобо, начальник отдела контроля за вооружениями МИД Китая.

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Дэрил Кимбалл, исполнительный директор вашингтонской Ассоциации контроля над вооружениями, сказал, что переговоры по вооружениям, вероятно, будут сосредоточены на содействии большей прозрачности ядерных доктрин каждой страны и более эффективных каналах оповещения.

"Однако я не думаю, что мы должны ожидать прорывов в ближайшей перспективе. Это займет время", – сказал Кимбалл.

СМИ накануне заявляли, что крупнейшие ядерные державы мира – США, Россия и Китай – активно готовят инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний, которые запрещены уже около 30 лет международными соглашениями.

Встреча китайский и американских чиновников происходит на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ядерные переговоры с Китаем

В 2021 году советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президенты Китая и США договорились "начать продолжение обсуждения стратегической стабильности". Тогда Белый дом заявлял, что дискуссии не будут напоминать официальные переговоры о сокращении вооружений, подобные тем, которые США имели с Россией. С тех пор официальные лица США периодически выражали разочарование в связи с, что Китай не был заинтересован в обсуждении уменьшения рисков, связанных с ядерным оружием.

С 2010 года между США и Россией действовал договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в феврале 2023 года Россия прекратила участие в этом ядерном договоре.

Китай отказывался участвовать в переговорах по ядерному оружию, утверждая, что арсеналы США и РФ намного больше. Ядерные запасы Пекина по-прежнему намного меньше, чем у России или Соединенных Штатов По оценкам SIPRI, по состоянию на январь у России было 5889 ядерных боеголовок, в США – 5244.

В то же время в октябре Пентагон заявил, что в арсенале Китая увеличился до 500 действующих ядерных боеголовок и, вероятно, к 2030 году вырастет до более чем 1000 боеголовок.

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