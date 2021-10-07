Вычислить одного из самых известных в мире серийных убийц удалось команде The Case Breakers благодаря вещественным доказательствам с мест преступлений.

Американские исследователи заявляют, что идентифицировали одного из самых известных серийных убийц мира - Зодиака, терроризировавшего Сан-Франциско в конце 1960-х годов.

По их мнению, Зодиак - это Гэри Фрэнсис Пост, сообщает Fox News.

Опознать маньяка удалось группе более чем из 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки.

Читайте такжеДушил и насиловал: в Японии казнят "убийцу из Twitter", на счету которого девять жертвЛичность убийцы доказывают шрамы на его лбу, соответствующие шрамам на фотороботе Зодиака. Кроме того, Пост был связан с шестой жертвой Зодиака - Чери Джо Бейтс. Установлено его местонахождение в день убийства Бейтс - он находился неподалеку. Также он почти всю жизнь работал маляром, а на месте преступления нашли часы с брызгами краски.

Детективы утверждают, что обнаружили отпечаток каблука ботинка Поста, соответствующий обнаруженным в других местах убийств Зодиака.

Но пообщаться с возможным убийцей не получится, поскольку Пост умер в 2018 году в возрасте 80 лет.

Зодиак: что известно о серийном убийце

Зодиак известен благодаря зашифрованным письмам, которые он отправлял копам. В этих посланиях он сообщал о новых жертвах. Официально за маньяком числилось 5 жертв, но в одном из писем он признался, что убил 37 человек.

По делу Зодиака допросили сотни людей, но доказать их причастность к преступлениям так и не удалось. Проходил по этому делу и Пост, но его вычеркнули из списка как уважаемого бывшего офицера вооруженных сил США.

Серийного убийцу сравнивали с Джеком Потрошителем, а его история легла в основу культового триллера Дэвида Финчера "Зодиак", вышедшего в 2007 году.

Автор: Ольга Робейко