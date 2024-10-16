Лидеры настроены активизировать планирование помощи в области безопасности, чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на уровне лидеров состоится в онлайн формате в ноябре.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом шла речь во время телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что лидеры настроены активизировать планирование помощи в области безопасности вместе с международными партнерами для того, чтобы обеспечить Украину тем вооружением, которое необходимо для получения преимущества.

"В рамках этих усилий, в ноябре 2024 года, президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контатной группы по вопросам обороны Украины, на которой лидеры скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", – отмечается в сообщении.

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Встречи в формате "Рамштайн"

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Германии должно было состояться заседание в формате "Рамштайн". Участие в мероприятии должны были принять президент США Джо Байден, украинский президент Владимир Зеленский и другие лидеры и представители около 50 стран, которые входят в коалицию в поддержку Украины.

Однако президент США отменил свою поездку из-за урагана, который надвигался на восточное побережье Америки. Визит в Германию впоследствии отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Из-за этого заседание в формате "Рамштайн" было отложено на неопределенный срок.

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