Джо Байден хочет совершить "тихий" визит в Германию на следующей неделе.

Запланированное ранее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран не состоится. Об этом сообщает немецкое издание ZDF.

При этом отмечается, что президента США Джо Байдена ожидают в Германии в четверг вечером, при этом это будет "тихий" визит, а официальная программа запланирована только на пятницу.

"Байден хочет встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Программа, которая изначально была запланирована для визита в Германию, будет значительно сокращена. Это означает, что встреча в формате "Рамштайн" в ближайшее время точно не состоится", - пишет издание.

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В то же время вашингтонский корреспондент СМИ Элмар Тевесен считает, что дальнейшие решения в формате Рамштайн, скорее всего, будут приняты только после объявления результатов президентских выборов в США.

Очередная встреча в формате "Рамштайн" - последние новости

На днях стало известно, что заседание в формате "Рамштайн" перенесут на другой день. Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины перенесли из-за урагана "Милтон" в американском штате Флорида.

На такое решение отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что ожидает переноса визита.

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