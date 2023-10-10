У Израиля есть достаточно широкая и интересная номенклатура крылатых ракет и собственные баллистические ракеты.

Военные аналитики проанализировали арсенал баллистических и крылатых ракет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и насколько он мощный.

Как пишет Defense Express, у Израиля есть достаточно широкая и интересная номенклатура крылатых ракет и собственные баллистические ракеты средней дальности.

Ракеты Popeye 1, Popeye 2 и Popeye Turbo

В частности, на вооружении у Израиля есть авиационные крылатые ракеты типов Popeye 1 и Popeye 2 (первый тип был принят на вооружение еще в 1986 году, может применяться только с F-15; второй тип был принят на вооружение в 1995 году и может использоваться с F-16).

Видео дня

"Popeye 1 имеет стартовую массу 1360 кг, из которых 360 кг - боевая часть (БЧ). Дальность пуска составляет 80 км, система наведения - комбинированная, инерционная система навигации на основном этапе полета и инфракрасная ГСН на терминальной стадии полета, заявлено вероятное отклонение - до 3 метров. Особенность этой ракеты - для ее применения на самолет-носитель также следует подвесить блок аппаратуры AN/ASW-55 массой 865 кг", - говорится в публикации.

Что касается, ракет Popeye 2, то у них стартовая масса меньше - 1135 кг, при этом масса БЧ та же - 350 кг. Еще одно важное отличие - на этой ракете используется сочетание инерционной системы навигации и GPS-навигации, отметили аналитики.

Также указывается, что логическим развитием семейства ракет Popeye 1 и Popeye 2 оказалась крылатая ракета Popeye Turbo - авиационная и морская версии.

Баллистические ракеты Jericho 2 и Jericho 3

Наиболее мощными элементами ракетного арсенала Израиля считаются баллистические ракеты средней дальности типов Jericho 2 и Jericho 3, пишет Defense Express.

"Более или менее точные данные есть лишь по Jericho 2 - ориентировочно 24 ракеты, дальность пуска до 1500 км, по Jericho 3 - сплошной "занавес тайны", - говорится в публикации.

ОТРК LORA

Сообщается, что, по некоторым данным, Армия обороны Израиля использует баллистические ракеты LORA, "экспортированные в Азербайджан, но межведомственная конкуренция внутри ЦАХАЛ могла затормозить планы по приобретению".

Вас также могут заинтересовать новости: