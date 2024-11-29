По словам эксперта, США было бы выгодно передать Украине свою новейшую систему ПВО, чтобы проверить ее в реальных боевых действиях.

По разным оценкам, у россиян могут быть готовыми к применению до пяти экспериментальных гиперзвуковых ракет "Орешник".

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Принципиально применить может. Но в таком виде, с военной точки зрения, они не эффективны. Они предназначены для ядерных боевых частей. Блоки с индивидуальным наведением - четыре их там, а с последующей модернизацией уже шесть. Но они не ставят там системы наведения на них и сейчас быстро не переделают. Ведь радиус действия ядерной боеголовки относительно большой. И если их падает шесть - накрывается район ядерными боеголовками", - сказал он.

Видео дня

Романенко добавил, что поскольку РФ не применяет ядерные боеголовки в этих ракетах, то боеприпас должен иметь большую точность для поражения необходимых объектов. Но быстро переделать это россиянам не удастся.

"Могут применить еще одну-две. И надо иметь это в виду. Работаем с американцами, посмотрим, предоставят ли они соответствующие (системы ПВО - УНИАН). Им самим надо проверить противоракетную систему. Не для продаж, а с точки зрения безопасности своей. Поэтому они хотят предоставить хотя бы одну, чтобы мы применили ее", - добавил Романенко.

Россияне хотят ударить "Орешником" по Киеву

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к повторному применению ракеты "Орешник". Он отметил, что целью нового удара могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Также лидер Кремля добавил, что Россия "была вынуждена" нанести удар "Орешником" в ответ на атаки ATACMS/Storm Shadow по территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: