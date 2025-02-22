Путин 'засветился' со шрамом на лбу (фото)

Диктатора снимали под другим ракурсом, чтобы скрыть визуальные изменения на его лице.

Российский правитель Владимир Путин появился на публике с загадочным шрамом на лице.

На эту деталь обратил внимание проект NEXTA Live. Отмечается, что шрам появился на лбу Путина. Его видно на фото 19, 20 и 21 февраля.

В то же время шрам на лице Путина пытались скрыть. На фото с сайта Кремля, датированных 18 и 17 февраля, диктатора снимали с другого ракурса, поэтому визуальные изменения на его лице были незаметны.

Видео дня

А вот 15 и 16 февраля фотографий Путина на сайте Кремля не было совсем. Вероятно, именно тогда диктатор и мог травмироваться. Причины появления шрама на лбу Кремль не комментирует.

Болезни Путина - что сообщалось

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни Путина нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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