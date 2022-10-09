По его мнению, президент РФ решил сделать рокировку и сменить руководителя военной операции на территории Украины.

Президент России Владимир Путин не смог уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, поскольку боится полного захвата власти представителями ФСБ.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Все ждали, что будет смена руководства Минобороны, как минимум Герасимова. Путин побоялся менять и Шойгу и Герасимова, потому что это очень близкие люди. Он боится усиления ФСБ, потому что понимает, что перевороты делают военные или спецслужбы", - убежден он.

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По словам Денисенко, Путин решил сделать рокировки и сменить руководителя военной операции на территории Украины.

"От Путина ждали, что он снимет верхушку Минобороны. Он этого не захотел сделать, потому что хочет сохранить статус-кво. Он побоялся пойти на любые радикальные вещи в отношении силового блока вокруг себя. Он не создает конкуренцию, а старается не допустить усиления одной из групп. Он боится полного захвата власти представителями ФСБ, тогда бы Путин оказался без противовесов к ним, откуда он сам и вышел. Он прекрасно понимает, на что они способны", - пояснил советник министра.

Внутренние конфликты в РФ: что происходит

Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.

Позже днем в ГУР Украины сообщили, что в Москве происходят многочисленные аресты военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин потерял контроль над своими спецслужбами. По его мнению, взрывы на Крымском мосту устроили представители российских силовых структур, которые противостоят друг другу.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин сейчас готовит бойню для генералитета России, поскольку хочет обвинить должностных лиц в проигрыше войны против Украины.

В Институте изучения войны заявили, что Кремль сделает виновным за Крымский мост Минобороны РФ чтобы защитить Путина.

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