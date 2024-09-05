Ранее диктатор говорил, что обсуждать должны "мирный план", который был предложен в Стамбуле в 2022 году.

Китай, Бразилия или Индия могли бы стать посредниками в переговорах о прекращении войны в Украине. Об этом заявил российский правитель Владимир Путин, выступая на панельной дискуссии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет Politico.

Путина спросили, какие страны потенциально могут руководить мирными переговорами с Украиной. "Прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я нахожусь в контакте со своими партнерами... у нас есть доверие и уверенность друг в друге. Если будет желание Украины продолжать переговоры, я могу это сделать", - сказал Путин.

Эти комментарии появились после того, как Киев заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с Россией, но работает над созданием коалиции посредников, чтобы помочь прекратить войну. В Киеве есть надежда, что широкая коалиция, включая некоторые дружественные России страны, сможет протолкнуть формулу мира из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского и заставить Москву прекратить свою долговременную агрессию.

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Перспективы мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, Киев хочет видеть представителей Москвы на следующем саммите мира. К тому моменту должен быть готов детальный план окончания войны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, чем больше стран присоединятся к этому процессу, "тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план".

Между тем канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что переговоры между Россией и Украиной должны состояться "без предварительных условий", местом для проведения переговоров он предложил Австрию. Так Негаммер отреагировал на желание Путина брать за основу переговоров ультиматум о капитуляции Украины от весны 2022 года.

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