Российские силовики займутся теми, кто продолжает пользоваться "правами гражданина Украины".

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации проверят бывших граждан Украины. Соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин.

Российское пропагандистское агентство ТАСС пишет, что проверки коснутся тех, кто после отказа от украинского паспорта продолжает пользоваться правами гражданина Украины.

Отмечается, что основанием для проверки станут факты "нарушений" и информация от государственных органов РФ. При это проверку будет проводить подразделение МВД России, которое приняло заявку на отказ от гражданства Украины. Установленный срок для проверки - три месяца.

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"В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины", - говорится в указе Путина.

Раздача паспортов РФ украинцам - что известно

После полномасштабного вторженя российской армии в Украину оккупанты массово депортровали украинцев в отдаленные регионы РФ. До сих пор сообщается о случаях депортации граждан Украины из Мариуполя и Олешек.

Украинской власти известно о 19,5 тысячи украинских детей, которых насильно депортировали оккупанты в Россию, но эта цифра может быть намного больше.

Кроме того, на временно оккупированных территориях украинцев заставляют брать российские паспорта, применяя различные методы давления, в том числе отказ от предоставления медицинской помощи. Так, в Мелитополе россияне заставляют учителей школ до 1 июня написать отказ от украинского гражданства, а в Снежном Донецкой области оккупанты выгнали работников городской больницы, которые не получили паспорта РФ.

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