По его словам, Путин нападает на мирных украинцев из-за неудач российской армии.

Президент РФ Владимир Путин не может оккупировать Украину, а потому пытается планомерно ее разрушить.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что оккупанты также не могут одержать победу и на поле боя, пишет Reuters.

"Путинская Россия разрушает Украину. Они не могут ее оккупировать, они не могут победить на поле боя, они не могут выиграть войну и они планомерно разрушают страну", — подчеркнул дипломат.

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По его словам, Путин нападает на мирных украинцев из-за неудач российской армии. Боррель добавил, что, по мнению президента РФ, захватчики будут иметь успехи в Украине зимой.

"Приближается зима. Путин ждет, когда "генерал зимы" придет и поддержит российскую армию", — сказал дипломат.

Он призвал страны Запада поддержать Украину и украинский народ.

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и мы имеем моральный долг поддержать их", — заявил Боррель.

Война в Украине

Полномасштабная война в Украине начала 24 февраля после вторжения России.

За это время в Украине получили повреждения или полностью разрушены 500 объектов культурного наследия.

Кроме того, около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено, из-за чего в стране начались отключения света.

В результате агрессии россиян уже пострадало почти 3 миллиона гектаров лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства.

По состоянию на сентябрь, на восстановление Украины после войны необходимо $349 миллиардов. Убытки были подсчитаны Еврокомиссией, Кабмином и Всемирным банком. В то же время по оценкам KSE, прямые убытки экономики Украины из-за войны выросли до $108,3 миллиарда.

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