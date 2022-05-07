Госсекретарь США подчеркнул решимость противостоять агрессии и бесчеловечности, которые затмевают мир сегодня.

Президент России Владимир Путин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю 77-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Он подчеркнул, что поскольку в Европе снова бушует война, США готовы усилить свою решимость в противостоянии тем, кто сейчас пытается манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции.

"Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух тех, кто преобладал во время Второй мировой войны. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целой, свободной и мирной Европе", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США подчеркнул, что "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на страже свободы" - это священный долг перед павшим во Второй мировой войне.

"Народ Соединенных Штатов присоединился к храбрым гражданам многих других стран, которые мужественно воевали на всех фронтах в Европе, чтобы переломить жестокий натиск нацистов. Наша общая победа, однако, не принесла общей свободы и процветания для всех. Хотя мы по праву чтим освобождение многих стран от нацистов и их коллаборантов, важно также признать тех, кто был вынужден страдать от тирании еще много десятилетий, пока наконец не заявил о свободе выбора своего собственного пути", - сказал Блинкен.

Он также отметил решимость противостоять агрессии и бесчеловечности, которые затмевают мир сегодня.

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