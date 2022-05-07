Российскую Федерацию необходимо признать государством-спонсором терроризма, уверена она.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая недавно посетила Киев, назвала президента РФ Владимира Путина трусом, который воюет с детьми и мирным населением Украины.

Об этом Пелоси заявила в интервью MSNBC.

"Путин трус. Он воюет – вместо того, чтобы вести войну – он воюет против мирных жителей. Он борется с детьми. Он использует это как оружие войны", - заявила Пелоси.

Спикер Палаты представителей США также заявила, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. Поэтому она поддерживает обращение Украины к Конгрессу США с просьбой предоставить РФ этот статус.

"Если России нет в списке государств-спонсоров терроризма, порвите этот список. Потому что здесь у вас есть лидер страны, ядерной державы, которая вторгается в другую страну и угрожает ядерным оружием. У вас есть президент страны, который побуждает своих солдат к актам жестокости, к изнасилованию детей – маленьких девочек 11 лет, неоднократно, на глазах у их матерей, или изнасилованию их матерей на глазах у детей, к похищению детей. Эти акты насилия за гранью цивилизованного человеческого поведения. Поэтому я абсолютно уверена, что они должны быть в этом списке государств-спонсоров терроризма, и я надеюсь, что это произойдет", - подчеркнула Пелоси.

Она добавила, что соответствующее решение должен принять президент Джо Байден. Это упростило бы введение санкций против РФ.

Пелоси также анонсировала принятие законопроекта об отправке Украине дополнительной военной, экономической, гуманитарной помощи. По ее словам, этого следует ожидать уже на следующей неделе.

В то же время Пелоси похвалила президента Владимира Зеленского, с которым встретилась 1 мая.

"Он удивительный. Мы представляли, какой он – из того, что мы видели в прессе и его презентации в Конгрессе – но то, что мы видели во время наших встреч с ним – это было его полное знание тонкостей и различий между системами вооружения, знания гуманитарных проблем, экономики своей страны, необходимости экономической помощи Украине", - сказала она.

Зеленский поразил всех членов американской делегации, прибывших в Киев вместе с Пелоси.

"Он великолепен. Он - герой для всего мира. Для нас большая честь встретиться с ним. И он начал с того, что был очень благодарен народу США за помощь, которую мы ему оказали. А мы выразили свое восхищение и похвалу народу Украины за его мужество в борьбе за демократию, потому что это то, ради чего идет эта борьба", – резюмировала Пелоси.

Комментарий Зеленского о встрече с Пелоси

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что переговоры с Пелоси были предметными и многоаспектными. "В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Пелоси за возрождение исторической программы ленд-лиза, а также за подготовку большого пакета помощи Украине на $33 миллиарда. "Обсудили конкретные направления - как может работать ленд - Лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", - рассказал глава государства.

Также Зеленский и Пелоси обсудили усиление санкций против России, которые могли бы "наиболее эффективно побудить ее к прекращению войны" и ограничение любых возможностей РФ обходить санкции.

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