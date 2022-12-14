Релиз сингла состоялся еще летом 2022 года.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон с улыбкой отреагировал на посвященный себе украинский хит "Добрий день, everybody".

Песнь во время чаепития включили на телефоне его помощники. Джонсон в ответ начал подбивать ритм ногой, а когда услышал свою фразу "…everybody" на записи – громко рассмеялся, не скрывая своего удивления.

Релиз сингла состоялся еще летом 2022 года. Песнь, посвященная Джонсону, сразу же стала хитом – в том числе потому что британский премьер пользовался и пользуется большой популярностью среди украинцев.

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"А прем’єр Джонсонюк Борис танки гриз, як барбарис", - поет исполнитель Мюслі UA. В тексте также упоминается "Джавелин", депутат Арахамия, Анджелина Джоли, посетившая Украину, Виталий Ким, Арестович.

Но в качестве припева взята реальная фраза Бориса Джонсона "Добрий день, everybody". Она и стала "изюминкой" сингла.

Отставка Джонсона

В июле 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. После него некоторое время правительство возглавляла экс-глава МИД Элизабетт Трасс, но и она не удержалась на должности.

Вскоре премьером Британии избрали бывшего министра финансов Риши Сунака.

Джонсон, будучи премьером, обеспечил Украине широкую военную поддержку, в том числе инициировав масштабные учения в стране украинских защитников.

В настоящее время Джонсон, как заявил он сам, сосредоточен на укреплении поддержки Украины в мире.

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