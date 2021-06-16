Местные власти подготовились к встрече, но исполнят пожелания российской стороны.

Президент РФ Владимир Путин отказался от официальной протокольной встречи с властями Швейцарии по прибытии в аэропорт Женевы.

Об этом сообщает Tribune de Genève, ссылаясь на мэра Женевы Фредерику Перле. Местные власти подготовились к встрече, но исполнят пожелания российской стороны.

Ранее сообщалось, что посадку самолета в Женеве российской делегации с кремлевскими пропагандистами задержали, тогда же приземлился борт с американским президентом Джо Байденом.

Российский лайнер был в "зоне ожидания" около часа. За это время воздушное судно с россиянами кружило над Женевой, сделав несколько десятков разворотов.

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Встреча Байдена с Путиным

В Женеве 16 июня состоится встреча американского и российского президентов, которая продлится, по данным CNN, 3-4 часа. Переговоры состоятся на вилле La Grange.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В свою очередь, Путин надеется, что РФ и США возобновят "личные контакты" и "прямой диалог". Также он рассчитывает "создать механизмы" взаимодействия по разным направлениям, среди них - стратегическую стабильность, региональные конфликты, глобальную экологию, а также сотрудничество в области экономики.

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Автор: Дмитрий Захаров