Речь идет об воздержании от развертывания ядерки за пределами своих территорий.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Кремль обманывает и презирает даже тех, кого объявляет своими стратегическими партнерами.

"Путину потребовалось всего четыре дня, чтобы нарушить еще одно обязательство, которое он недавно взял на себя с лидером КНР в совместном заявлении, подписанном 22 марта 2023 года. В документе говорится ,что "все государства, владеющие ядерным оружием, должны воздерживаться от развертывания ядерного оружия за пределами своих национальных территорий", - заявил постпред на заседании Совбеза.

Он обратил внимание на заявление Пекина о том, что ядерную войну невозможно выиграть и вести, а распространение ядерного оружия необходимо предотвратить. Кислица также напомнил, что Украина, в свое время, отдала третий в мире ядерный потенциал, тогда как РФ использует ядерку для угроз.

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Ядерное оружие в Беларуси - что известно

21 февраля во время послания к Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Недавно Путин сменил риторику и уже объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Как предполагают некоторые эксперты, президент РФ может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси, чтобы ответный удар нанесли туда же, а не по России.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что международное общество должно не дать РФ стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия.

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