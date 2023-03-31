В организации призвали вернуться к договору о нераспространении ядерного оружия.

В ООН обеспокоены высоким риском применения ядерного оружия. Он сейчас выше чем на пике "холодной войны".

"Я хочу повторить, государства должны избегать любых действий, которые приводят к эскалации. Для безопасности всех нас, я призываю РФ, США и ООН поговорить о возвращении к новому договору о ядерном оружии. Эти действия крайне необходимы для международной стабильности", - подчеркнула заместитель генсека ООН по делам разоружения Идзумы Накамицу во время заседания Совета Безопасности.

Она призвала вернуться к договору о нераспространении ядерного оружия - выполнять свои обязательства и приложить усилия, чтобы снизить ядерный риск и перейти к деэскалации напряжения.

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Угроза применения ядерного оружия

С начала полномасштабной войны России против Украины в Кремле не раз угрожали применением ядерного оружия по территории нашей страны.

Так, президент РФ Владимир Путин даже заявлял, что Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Недавно Путин сменил риторику и уже объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По мнению некоторых экспертов, президент РФ может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси, поскольку тогда ответный удар нанесут туда же, а не по России.

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