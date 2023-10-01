Кремль настроен начать гибридную агрессию против Альянса там, где НАТО имеет самые слабые позиции.

Последние месяцы показали, что из-за провала блицкрига в Украине Кремль изменил стратегию и теперь делает ставку на ослабление и развал НАТО. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя геополитическую ситуацию в Европе.

По мнению автора публикации, Владимир Путин поставил себе целью "разобрать НАТО на части и выявить слабые места альянса". Из-за военной неудачи в Украине непосредственная угроза для Польши и стран Балтии несколько снизилась, однако теперь Россия ищет слабое место НАТО. Вероятно, новой точкой приложения дестабилизирующих усилий Москвы станут Балканы, которые The Telegraph называет самым слабым флангом НАТО.

На прошлой неделе группа вооруженных сербов устроила засаду на косовский полицейский патруль, что в конечном итоге закончилось непродолжительным боем и смертью одного полицейского и трех сербов. Эту эскалацию называют одной из самых серьезных с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии.

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"Эта эскалация - мечта Москвы. Сербия и Россия месяцами готовили сербов к эскалации в Косово, разжигая напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны в Украине. Они заполонили информационное пространство пропагандой, которая повторяет старые утверждения о том, что Косово принадлежит Сербии", – отмечает издание.

Сейчас Россия активно использует это событие в своей внешнеполитической риторике, обвиняя Запад в подогревании конфликта на Балканах. Действуя гибридными методами без отправки своих войск в регион, Путин стремится достичь трех целей: отвлечь Запад от Украины, укрепить позиции Москвы в регионе и дать Путину рычаги влияния на западные государства, шантажируя их угрозой эскалации конфликта в регионе.

The Telegraph акцентирует, что нападение сербов на косовский патруль в определенной степени напоминает то, как Россия посылала в Украину "зеленых человечков", связь с которыми официально отрицалась.

"Еще один косовский кризис может легко перекинуться на Северную Македонию, государство-члена НАТО, и будет иметь серьезные последствия для европейской обороны в то время, когда США отвлекаются предстоящими выборами. Несмотря на общее военное превосходство НАТО, у него слабые позиции на Балканах, и Россия продолжает побеждать его там. Настало время НАТО усилить свое присутствие в регионе и перевести Россию в оборону", – пишет автор публикации.

Напряженность вокруг Косово

Как писал УНИАН, в минувшее воскресенье группа вооруженных сербов устроила засаду на полицейский патруль в Косово. После этого нападавшие забаррикадировались в православном монастыре, который начали штурмовать косовские силовики. Результатом стала смерть одного полицейского и трех вооруженных сербов.

По данным США, засада была "очень высокого уровня сложности", в ней было задействовано около 20 транспортных средств, оружие "военного уровня" и другое оборудование.

В ответ на это событие власти Сербии начали стягивать танки и артиллерию к границе с Косово. Это уже вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне. Там призвали Белград к деэскалации.

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