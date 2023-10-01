Расходы на оборонный сектор планируют значительно увеличить, хоть и основная информация засекречена.

Россия готовится к длительной многолетней войны против Украины, значительно увеличивая расходы на оборонную сферу.

Как сообщает британская разведка, об этом свидетельствуют документы Министерства финансов РФ, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить треть общих расходов госбюджета.

"Документы, которые, вероятно, просочились из Министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону должны вырасти примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году. Министерство предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличению на 68 процентов по сравнению с 2023 годом", – говорится в отчете Минобороны Британии.

Спецслужба предполагает, что Россия сможет обеспечивать такой уровень оборонных расходов до 2024 года, в частности путем сокращения расходов на другие нужды государства.

В МО Великобритании отмечают, что полная информация о российских расходах на оборонный сектор засекречена. Однако даже те цифры, что просочились в целом, свидетельствуют, что Россия готовится ко многим годам боевых действий в Украине.

Графики РФ по войне

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить войну в Украине до 2025 года. Достичь целей "за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Правозащитники рассказали, что Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тыс. удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта цифра определенным образом заниженная.

Как считают в Центре стратегических коммуникаций, Кремль тщетно ищет пути успокоения глубинного народа через крушение путинской "сво". Как отметили в центре, срок до 2025 года – такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", "победа" до 9 мая" и другие предсказания т. н. "спецоперации".

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