Малофеев продвигает националистическую, пропитанную религиозным духом идеологию.

Российский миллиардер Константин Малофеев, который с 2017 года находится в международном розыске, является довольно важной фигурой для военной машины РФ. Именно он подталкивает главу Кремля Владимира Путина к уничтожению Украины, пишет Business Insider.

Отмечается, что Малофеев умеет манипулировать российской публикой. В издании подчеркнули, что у российского олигарха довольно много подписчиков в соцсетях, где он регулярно делится своими мыслями.

Недавно миллиардер опубликовал пост, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп является врагом РФ. Тем не менее он заверил, что главе Белого дома стоит встретиться с Путиным и договориться об общей цели - "поделить мир между двумя великими сверхдержавами".

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В издании добавили, что это можно было бы считать обычной болтовней в социальных сетях, но Малофеева стоит воспринимать всерьез. Он сочетает в себе медийную смекалку американского политического активиста Стива Бэннона и способность Илона Маска финансировать свои "крестовые походы".

Журналисты предупредили, что Малофеев может быть гораздо опаснее, чем Маск и Бэннон. По их словам, он продвигает националистическую, пропитанную религиозным духом идеологию, задействуя вооруженные силы и службы безопасности РФ.

В издании напомнили, что в 2014 году миллиардер помог организовать восстание российских сепаратистов на Донбассе. Именно это событие стало предвестником полномасштабного вторжения Путина в Украину.

Также проблема заключается в том, что влияние Малофеева выходит далеко за пределы России. В издании рассказали, что у миллардера есть последователи, в частности, среди американских политиков.

"У него достаточно денег, чтобы к его идеям прислушивались", - сказал в разговоре с журналистами эксперт по РФ и бывший сотрудник дипломатической службы, работавший в посольстве США в Москве Э. Уэйн Мерри.

Кроме того, для достижения цели "сделать Россию снова великой" Малофеев может подталкивать Путина к крайним мерам, считают в издании. Миллиардер неоднократно призывал нанести "удар возмездия, который заставит Запад прекратить поддержку Украины".

Малофеев заявил журналистам, что он считает вероятным то, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. По его словам, Москва "слишком долго возилась со слабым соперником".

"Сейчас я вижу свое положение в России как человека, глубоко вовлеченного в ее имперское возрождение. Я верю, что Россия снова станет империей, и мы движемся к этой цели необратимо и решительно", - сказал Малофеев в комментарии для издания.

Журналисты напомнили, что в 2022 году, когда Путин начал полномасштабное вторжение, пропагандистский телеканал "Царьград ТВ", который принадлежит Малофееву, ликовал, что "Украины больше нет".

Теперь же Малофеев уверен, что с приходом Трампа к власти Россия может восстановить влияние на Европу.

"Есть только один разговор, который может решить все это. Саммит между президентом Путиным и президентом Трампом, на котором эти два мировых лидера решат весь комплекс вопросов, перестроив глобальную безопасность в новые многополярные рамки. Украина - лишь малая часть этой общей картины", - говорил бизнесмен в разговоре с журналистами издания.

Кроме того, Малофеев с нескрываемым уважением высказывался о Трампе и Маске, называя их "прозрачными в своей преданности постлиберализму, традиционным ценностям и антивоенной идеологии", добавили в издании.

Малофеев уверен, что Россия отклонит любое предложение о прекращении огня в Украине

Ранее российский магнат и доверенное лицо Кремля Константин Малофеев в интервью Bloomberg говорил, что Россия отклонит любое предложение о прекращении огня в Украине, которое будет выдвинуто при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он заявил, что РФ побеждает на поле боя.

По словам Малофеева, "перемирие - это не подарок". Он заверил, что прекращение огня якобы не принесет никакой пользы Москве.

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