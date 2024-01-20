Визиты лидеров авторитарных стран в Анкару разграничены во времени.

В Турцию с официальными визитами планируют прибыть президент Ирана Ибрагим Раиси и российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает портал Türkiye со ссылкой на информацию из дипломатических источников. Отмечается, что Раиси прибудет в Анкару 24 января, а Путин - 12 февраля.

Согласно данным СМИ, с лидером Ирана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать 10 международных соглашений, "насыщенная повестка дня и с Россией".

"Визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов общей повестки дня", - пишет издание.

Отмечается, что также в Анкаре также состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня. В рамках визита ожидается подписание около 10 соглашений в сферах культуры, науки, СМИ, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики.

Международные отношения Турции - последние новости

Турция снизила поток товаров двойного назначения в Россию. Так, в ноябре 2023 года стоимость товаров двойного назначения снизилась до 8,4 миллиона долларов, что является минимальным показателем с лета 2022 года.

Также УНИАН сообщал, что Турция пропускает форум в Давосе. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников пропустить мероприятие из-за позиции организаторов относительно войны Израиля против ХАМАС.

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