Решение Эрдогана отозвать своих высокопоставленных чиновников с саммита усложняет усилия Турции по восстановлению связей с глобальными инвесторами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников своей страны пропустить Всемирный экономический форум в этом году в Давосе из-за позиции организаторов по поводу войны Израиля против ХАМАС.

Как пишет Bloomberg, министр финансов и финансов Мехмет Симсек планировал присутствовать на ежегодном собрании до тех пор, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне против группировки боевиков в палестинском анклаве Газа, не отменил решение, сообщили люди, попросив не называть ихние имена из-за деликатность дела.

Офисы Эрдогана и Симсека отказались от комментариев. Всемирный экономический форум не сразу ответил на запрос о комментариях в понедельник.

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Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель форума, осудил "террористические атаки ХАМАСа на Израиль" после того, как группировка убила около 1200 человек в ходе внезапного рейда в октябре. Хотя Шваб также призвал принять меры по защите гражданского населения Газы, это заявление возмутило турецких политиков.

Решение Эрдогана отозвать своих высокопоставленных чиновников с саммита усложняет усилия Турции по восстановлению связей с глобальными инвесторами после того, как годы нетрадиционной политики оттолкнули их.

Форум в Давосе - детали

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует встретиться с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном, в поисках дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что JPMorgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции.

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