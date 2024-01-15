Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников своей страны пропустить Всемирный экономический форум в этом году в Давосе из-за позиции организаторов по поводу войны Израиля против ХАМАС.
Как пишет Bloomberg, министр финансов и финансов Мехмет Симсек планировал присутствовать на ежегодном собрании до тех пор, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне против группировки боевиков в палестинском анклаве Газа, не отменил решение, сообщили люди, попросив не называть ихние имена из-за деликатность дела.
Офисы Эрдогана и Симсека отказались от комментариев. Всемирный экономический форум не сразу ответил на запрос о комментариях в понедельник.
Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель форума, осудил "террористические атаки ХАМАСа на Израиль" после того, как группировка убила около 1200 человек в ходе внезапного рейда в октябре. Хотя Шваб также призвал принять меры по защите гражданского населения Газы, это заявление возмутило турецких политиков.
Решение Эрдогана отозвать своих высокопоставленных чиновников с саммита усложняет усилия Турции по восстановлению связей с глобальными инвесторами после того, как годы нетрадиционной политики оттолкнули их.
Форум в Давосе - детали
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует встретиться с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном, в поисках дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Издание отмечает, что JPMorgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции.