Хегер раскритиковал членов ЕС за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию.

Словацкий премьер Эдуард Хегер считает, что следующей целью Путина в случае захвата Украины будет Словакия.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, цитирует CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия... Они (Украина) должны победить", - сказал он.

Далее Хегер раскритиковал членов Европейского союза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию. Он призвал лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы "проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", — сказал Хегер.

Вместе с тем Хегер попросил блок работать с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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