На руководство РФ нельзя проецировать западный образ мышления, добавила Джулианна Смит.

США и союзники по НАТО должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям, поскольку российский президент Владимир Путин является человеком безрассудным.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Джулианна Смит, пишет Голос Америки. По ее словам, полномасштабное вторжение РФ в Украину удивило многие страны НАТО, поскольку действия Путина не поддавались ни политической, ни экономической, ни военной логике.

Смит считает, что больше нельзя проецировать западный образ мышления на современное руководство России.

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"Я считаю, что они не смогли достичь своих стратегических целей, но мы также признаем, что Путин не всегда согласовывает свои стратегические цели и свои намерения с возможностями. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны в отношении любых рациональных суждений, которые мы проецируем на него. Он показал нам, что он достаточно безрассудный и непредсказуемый, и поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям. Поэтому США, и я думаю, что в НАТО, мы верим, что мы не должны делать поспешных выводов, что как-то это не заслуживает всего нашего внимания сейчас", - пояснила она.

Посол отметила, что Штатам необходимо следить за тем, что происходит в России и вокруг Украины, несмотря на сосредоточение на растущей угрозе со стороны Китая и в регионе Тихого и Индийского океанов.

Помощь США Украине

Как известно, Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения РФ помогают Украине противостоять российской агрессии.

Они неоднократно выделяли Украине деньги и военную помощь, сейчас ожидается еще один пакет в размере 38 миллиардов долларов.

15 ноября США ввели санкции против глобальной сети военных закупок России. По данным СМИ, в ближайшее время они могут ввести новые санкции против РФ.

Также сейчас рассматривается вопрос отправки Вооруженным Силам Украины систем противоракетной обороны Patriot.

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