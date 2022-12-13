В эту сумму входит военная и финансовая поддержки.

Украина ожидает помощи от Соединенных Штатов Америки в размере 38 миллиардов долларов.

Как отметила первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в эфире информационного телемарафона, в эту сумму входит военная и финансовая поддержки.

"Сейчас речь идет об "украинском" законе, который лежит уже на рассмотрении (в Конгрессе США - УНИАН). Это 38 миллиардов долларов на 9 месяцев до сентября 23-го года. Эти 38 миллиардов будут состоять из военной, финансовой помощи - 1,1 миллиарда в месяц прямой бюджетной поддержки", - сказала она.

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Она отметила, что в правительстве ожидают, что этот пакет помощи будет принят Соединенными Штатами до конца декабря, так как с января будет месяц-два перерыва в принятии решений в Конгрессе из-за изменения его состава.

Военная и финансовая поддержка США

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Белом доме сообщили, что обратились к Конгрессу с просьбой одобрить решение о выделении 37,7 миллиардов долларов на помощь Украине, которая должна предоставляться в течение фискального года 2022-2023 (до 1 октября следующего года). Из этой суммы 21,7 миллиардов долларов предусмотрены на военную поддержку Украины.

Также глава Минобороны Ллойд Остин сообщал, что США передали Украине 20 миллиардов долларов на военные нужды.