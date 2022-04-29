Непризнанный белорусский лидер удивил откровением о методах своего правления.

Самопровозглашенный президент Беларуси и ближайший соратник Путина Александр Лукашенко заявил, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой".

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с демократическими Польшей, Литвой и Латвией. По его словам, эти страны якобы не имеют соли, но власти не пускают их в Беларусь.

"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - заявил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения его армии на нашу территорию пока нет, но территорию Беларуси использует Россия для нанесения ракетных ударов по Украине, ведение разведки и дислокации войск.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что то, что из Беларуси летали ракеты и самолеты, - это и есть военная агрессия против Украины. При этом Александр Лукашенко активно ведет сепаратные переговоры с Западом.

Недавно украинские власти сообщали, что пока нет угрозы вторжение врага со стороны Беларуси.

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