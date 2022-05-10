Особого почетного упоминания жюри Пулитцеровской премии удостоены журналисты Украины, которые освещают российское вторжение.

В США названы лауреаты Пулитцеровской премии – наиболее престижной американской награды в сфере журналистики, которая ежегодно вручается в 22 номинациях Колумбийским университетом с 1917 года.

Особого почетного упоминания жюри Пулитцеровской премии удостоены журналисты Украины, которые освещают российское вторжение, передает Голос Америки. 12 работников СМИ были убиты, выполняя свой профессиональный долг в Украине.

Наибольшее количество премий среди СМИ получила газета New York Times (три, в том числе в номинациях "За раскрытие национальной темы" и "За раскрытие международной темы").

Наиболее престижной номинацией традиционно считается "За службу обществу" (ее обладатель получает почетную золотую медаль), которую в этом году получила газета Washington Post за освещение атаки на Капитолий сторонниками президента Дональда Трампа 6 января 2021 года.

Приз в номинации "За новостную фотографию" завоевали фотографы агентства Getty Images, освещавшие события 6 января, и Маркус Ям из газеты Los Angeles Times за освещение вывода американских войск из Афганистана.

Приз "За художественную фотографию" получили фотографы агентства Reuters за освещение эпидемии COVID-19 в Индии. Один из лауреатов – Даниш Сиддики – в июле был убит в Афганистане при выполнении редакционного задания.

В номинации "За выдающуюся подачу сенсационного материала" награждены журналисты газеты Miami Herald, освещавшие крушение высотного дома Champlain Towers, а премию за лучшее расследование получили журналисты газеты Tampa Bay Times, опубликовавшие серию материалов о токсичных отходах на одном из промышленных предприятий Флориды.

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