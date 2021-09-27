Парень бросился спасать свою подругу, но не смог. Они оба утонули.

В Испании девушка прыгнула со скалы в море, пытаясь повторить подвиг друга из России. Он кинулся ее спасать. Оба погибли.

Жена погибшего снимала происходящее на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

"Данила Гагарин работал фитнес-тренером в Торревьехе. Часто ходил к морю на берег Коста-Бланка, супруга снимала видео, как он прыгает со скал. В этот раз они взяли с собой подругу из Финляндии. Она бросилась в воду в шторм и не смогла выплыть. Данила прыгнул вслед за ней, почти вытащил – но потом волна смыла обоих", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что их тела нашли только через несколько дней.

Читайте такжеМужчина случайно снял падение своей тещи с 70-метровой скалы (видео)По информации La Vanguardia, трагедия произошла днем 23 сентября. Гагарин вместе с женой Дарьей приехали в шторм в небольшую скалистую бухту, чтобы "выработать адреналин". Судя по всему, он уже не раз развлекался таким образом. Через некоторое время к паре присоединилась общая подруга – инструктор по йоге, 24-летняя уроженка Финляндии. Она тоже захотела спрыгнуть в кипящую от прибоя бухту, хотя ее попытались отговорить.

Недавно в Испании украинка сорвалась в море с высоты около 30 метров. От полученных травм она скончалась в больнице.

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Автор: Катерина Шварц