Согласно последним данным, разрыв между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом значительно сократился.

В разных городах США на акции протеста вышли тысячи людей, несогласных с результатами выборов, которые состоялись 3 ноября.

Как сообщает NBC, в Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией. Так, группа людей возле BLM Plaza сошлась в стычке с копами, что привело к арестам. Протестующие также применяли дымовые шашки.

В городе Портленд (штат Орегон), где был убит Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые протестующие были в защитной экипировке, готовясь к возможной конфронтации с полицией. Ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку в случае необходимости.

В Сиэтле (штат Вашингтон) люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Как сообщила местная полиция в Twitter, протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Напомним, согласно последним данным, разрыв между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом значительно сократился. Байден набирает 237 голосов выборщиков, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп - 210 голосов.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Денис Прядко