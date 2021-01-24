Министры МИД Эстонии, Латвии, Литвы призывают власти РФ освободить задержанных митингующих.

Прибалтийские страны выступили за введение Евросоюзом санкций против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

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Так, в опубликованном им совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы содержится призыв освободить задержанных митингующих.

"Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России, которых нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - написал министр Рейнсалу.

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Автор: Алина Вишневская