Прибалтийские страны выступили за введение Евросоюзом санкций против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.
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Так, в опубликованном им совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы содержится призыв освободить задержанных митингующих.
"Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России, которых нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - написал министр Рейнсалу.
Протесты в России: что известно
- 23 января в России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого по возвращении из Германии арестовали на 30 суток.
- Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.
- В ходе массовых акций протеста российские силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального. Отреагировал на действия российских властей в отношении демонстрантов также и Госдеп США.
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