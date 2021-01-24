В Вашингтоне напомнили, что у россиян есть права.

Государственный департамент США осудил насилие российских силовиков против участников акций протеста 23 января, а также потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом говорится в заявлении Госдепа США. Подчеркивается, что Соединенные Штаты решительно осуждают применение грубой тактики против протестующих и журналистов.

«Продолжающиеся усилия по ущемлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление акций протеста – тревожные признаки дальнейшего ограничения гражданского общества и основных свобод», - говорится в заявлении.

Отмечается, что права россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплены не только в конституции страны, но и в обязательствах России в рамках ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и её международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах»

«Призываем российские власти освободить всех граждан, задержанных за осуществление своих универсальных прав, а также немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Мы настоятельно призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории», - заявили в Госдепе.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное число задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Дмитрий Захаров