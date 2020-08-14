"Мужчины выли от избиений": освобожденные протестующие рассказали об ужасах в СИЗО Минска (фоторепортаж, видео)

Замглавы МВД Беларуси утверждает, что над задержанными не издевались.

В Беларуси накануне вечером начали отпускать часть задержанных ранее участников акций протеста против фальсификации выборов президента. После выхода на свободу они рассказали об ужасающих условиях пребывания в СИЗО, а также агрессивном отношении со стороны силовиков.

Истории освобожденных белорусов публикует портал TUT.by. Все они, по словам людей, случились в минском "Центре изоляции правонарушителей" (ЦИП).

Николай из Бобруйска, четыре года проживающий в Минске, рассказал, что его задержали в центре Минска 9 августа - он пытался успокоить провокатора, который пытался подбивать протестующих к агрессивным действиям. Его задержали, избили и погрузили в автозак.

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"Сначала я попал в камеру, где было 24 человека, потом перевели туда, где 46, хотя камера на шесть мест. На следующий день они в шутку говорят: "Кто хочет на улице прогуляться, подышать свежим воздухом?". А потом вскользь было слышно: "На ночь". Я говорю: "Ребята, вы с ума сошли, вы в рубашках и пойдете ночью гулять?". Они так делали, чтобы поменять тех, кто был в прогулочной зоне, с теми, кто находился в камере", - говорит он, добавляя, что еду получил лишь на вторые сутки после задержания.

На вопрос об избиениях мужчина ответил отрицательно, добавив, что другим задержанным в этом плане повезло менее.

Другой протестующий рассказал о серьезных избиениях после задержания. "Кричал: "Убейте меня", - добавил он, показывая покалеченный палец. Мужчина рассказал, что избивают в основном в область ягодиц, ног и спину.

Как пишут журналисты, освобожденные активисты выглядели растерянно, а выпускают их без личных вещей.

Еще одна задержанная - врач бригады скорой помощи Анастасия. Она говорит, что задержали ее 12 августа за то, что с коллегами помогала пострадавшим на митингах.

"Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы к головам, вот и все - и привезли сюда", - пояснила она.

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Говоря об условиях в камере, она отметила, что вместо четырех человек там находились 50. "Мы не то, что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли", - сказала девушка, добавляя, что первые сутки она провела без воды и еды, которые выдали позже "со скандалом и истерикой".

"Охранники ходили издевались, говорили: "Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату - и все закончится", - рассказала она.

Мужчины, по словам девушки, поддавались таким избиениям, что выли от них. Их также заставляли петь белорусский гимн под избиения.

Пришедший под ЦИП замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков коротко заявил, что издевательств в отношении задержанных не было.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Юрий Годован