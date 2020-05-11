В Гонконге возобновились протесты, задержаны 230 человек (фоторепортаж)

В результате митингов были задержаны люди в возрасте от 12 до 65 лет.

Полиция Гонконга во время возобновившихся протестов задержала 230 человек, 18 из них были доставлены в больницы.

Антиправительственные протесты возобновились накануне, 10 мая, после того как власти запретили проведение марша, пишет lb.ua со ссылкой на Reuters.

Протесты начались в одном из торговых центров, а затем продолжились на улицах района Монгкок. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.

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В результате митингов были задержаны люди в возрасте от 12 до 65 лет. Им в вину вменяются несанкционированное массовое собрание, порча имущества и отсутствие удостоверений личности.

Как передает Гонконгская ассоциация журналистов, сотрудникам СМИ, оказавшимся среди протестующих, полиция запрещала снимать происходящее.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Гонконге возобновились антиправительственные протесты, несмотря на жесткие ограничения в стране из-за пандемии коронавируса.